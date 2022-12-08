Оставшимся в сломанном авто путникам помогли спасатели ВКО

8 Декабря 2022, 12:27

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели помогли путникам в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В 3 часа 25 минут на трассовый медико-спасательный пункт «Привольное» поступил сигнал от том, что на 108-м километре трассы «Усть-Каменогорск – Семей» сломалась автомашина и люди нуждаются в эвакуации. На место оперативно прибыла бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф. В сломанном автомобиле марки «Равон» находились 3 человека.

Бригада доставила их в трассовый медико-спасательный пункт. Врачи произвели медицинский осмотр, который показал, что у людей было переохлаждение без признаков обморожения. Путников обогрели, оказали им необходимую помощь, дали горячее питье и предоставили ночлег. Утром, они ушли в поисках эвакуатора для транспортного средства.

В ДЧС ВКО напомнили о соблюдении мер безопасности.

«В зимний период не стоит рисковать и покидать населенные пункты в сильные морозы и темное время суток. Необходимо оборудовать свой автомобиль всем необходимым: тросом, фонариком, ГСМ, теплыми вещами, зарядным устройством. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», - отметили в ДЧС ВКО.