Оставшимся из-за карантина без работы на Тенгизе сохранят зарплату

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Уволенным с Тенгиза сотрудникам сохранят зарплату. Об этом на прошедшей в РСК пресс-конференции сообщил генеральный менеджер отдела по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл» Рзабек Артыгалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день продолжается вывоз неоперативного персонала работников ТШО и подрядных организации с Тенгизского месторождения - вывезено свыше 18,5 тысячи сотрудников.

«Работникам, не вышедшие на работу в связи с введением ЧП и карантинными мероприятиями, зарплата сохраняется полностью. Для тех, кто остался на производстве, за сверхурочную работу оплата идет в полуторном размере», - разъяснил Р.Артыгалиев.

Отмечается, на месторождении вопросы стабилизации ситуации по Covid-19 взяты под строгий контроль. На Тенгизе действуют жесткие меры, предусматривающие пребывание в изоляции, социальное дистанцирование, ношение масок и соблюдение правил личной гигиены, которые обязательны для всех сотрудников.

«Мы ожидаем, что все подрядные организации и их работники будут соблюдать эти меры. В противном случае ТШО будут приняты жесткие меры вплоть до расторжения контрактов и трудовых договоров. Служба безопасности ТШО совместно с акиматом Жылыойского района, районной СЭС и сотрудниками ДВД постоянно проверяют выполнение требований этих стандартов в вахтовых поселках на Тенгизе», - подчеркнул Р. Артыгалиев.