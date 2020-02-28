Оставшиеся два этапа многодневной велогонки «Тур ОАЭ» отменены из-за коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оставшиеся два этапа многодневной велогонки «Тур ОАЭ» отменены, из-за обнаруженного у двух членов одной из команд коронавируса Covid-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В сообщении оргкомитета велогонки говорится, что у двух членов одной из команд, которые являются итальянцами, был обнаружен коронавирус.
«Решение было принято, чтобы удостовериться в том, что все участники соревнований защищены, ведь здоровье и безопасность спортсменов являются нашим приоритетом», - говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения ОАЭ объявило о том, что проводит проверку всех велогонщиков, членов команд и организаторов на коронавирус. Все соответствующие процедуры, включающие в себя карантин, будут приняты, для того, чтобы убедится в том, что вирус не будет распространен далее.
Как сообщалось, гонщик «Астаны», чемпион Казахстана Алексей Луценко финишировал вторым на пятом этапе многодневки «Тур ОАЭ». Британец Адам Йейтс продолжает лидировал в генеральной классификации «Тура ОАЭ», Погачар занимал 2-е место +1.01, Алексей Луценко – 3-й, +1.33.
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