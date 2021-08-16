Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан

16 Августа 2021 13:17
Поделиться:
Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оставшаяся одна в аэропорту Анталии 15-летняя девочка сегодня благополучно вернулась в Казахстан. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала мама девочки Асыл Несипбаева. По ее словам, в отношении казахстанки, которая оставила несовершеннолетнюю в другой стране, возбуждено уголовное дело.

Новости по теме
За оперативное спасение ребёнка из скважины награждены костанайские спасатели
В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone» Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено Женщина вылетела из авто при ДТП в Павлодаре

«Дочка приземлилась в Казахстане. Сейчас она едет домой. Нам оказало содействие Министерство иностранных дел РК. Она находилась в отеле вместе с туристами, с которыми должна была вылететь. В 12 часов ночи у них был трансфер из отеля. С туристами она прилетела в страну», - пояснила мама 15-летней девочки.

По ее словам, Консульство выдало ей справку на вылет. С этой справкой она смогла добраться в страну.

«Наш МИД сопровождал дочку чуть ли не до борта самолета. Досконально сотрудники МИДа разузнали: с кем летит, когда и как летит», - рассказала Асыл Несипбаева.

Отец девочки, который остался в Турции на самоизоляции, в курсе произошедшего. С женой бывшего мужа Асыл Несипбаева поговорила по прилету в Казахстан.

«Мы встретили ее в аэропорту. Я написала заявление в полицию о привлечении ее к ответственности. Квалификацию с нами определяли органы. В 18:35 вечера вчера она прилетела, ее сразу доставили в отдел полиции, где она написала заявление. Меня признали потерпевшей. Возбудили уголовное дело по статье 119, часть 1», - пояснила мама девочки.

По ее словам, мачеха, проясняя ситуацию, сослалась на то, что паспорт потерял ребенок.

«Конечно, не так. Как мой ребенок может потерять паспорт. Зачем ей вообще это нужно на отдыхе. Сейчас она ссылается на то, что потеряла паспорт, поругалась с супругом. Мы ждем Томирис (имя девочки). Дальше будем ее опрашивать. Выясним все обстоятельства, как все было», - добавила Асыл Несипбаева.

Ранее сообщалось о том, что казахстанка потеряла паспорт 15-летней девочки - дочери своего гражданского мужа - и оставила ее в аэропорту Анталии в Турции, сама улетев в Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал:

#Происшествия   #Турция  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
За оперативное спасение ребёнка из скважины награждены костанайские спасатели
В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone»
Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено
Женщина вылетела из авто при ДТП в Павлодаре
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
4 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Читайте также
Движение поездов на перегоне Аспара-Шу Жамбылской области восстановлено
Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1297
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив