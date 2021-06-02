Оставшаяся без присмотра малышка выпала из окна в ВКО
Оставшись без присмотра родителей, ребенок 2018 года выпал из окна квартиры на пятом этаже общежития на проспекте Октября. По словам очевидцев, сначала из окна выпала кошка, а затем девочка.
Ребенок в тяжелом состоянии в больнице.
Спасатели отмечают, что в регионе это уже второй случай с начала года. Чаще всего такие несчастные случаи происходят потому, что родители не установили вовремя защитные устройства и оставили детей одних.
Специалисты ДЧС ВКО проводят акции, профилактические рейды, однако не все семьи осознают сущность возникшей проблемы.
ДЧС ВКО рекомендует не откладывать в «долгий ящик» меры безопасности:
- установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно;
- не оставлять маленьких детей одних и не поручать старшим детям присматривать за ними;
- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник.
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не являются средством защиты детей от падений!