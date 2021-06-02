Оставшаяся без присмотра малышка выпала из окна в ВКО

ЖЕЗКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел 1 июня в поселке Жезкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Оставшись без присмотра родителей, ребенок 2018 года выпал из окна квартиры на пятом этаже общежития на проспекте Октября. По словам очевидцев, сначала из окна выпала кошка, а затем девочка.

Ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

Спасатели отмечают, что в регионе это уже второй случай с начала года. Чаще всего такие несчастные случаи происходят​ потому, что родители не установили вовремя защитные устройства и оставили детей одних.

Специалисты ДЧС ВКО проводят акции, профилактические рейды, однако не все семьи​ осознают сущность возникшей проблемы.

ДЧС ВКО рекомендует не откладывать в «долгий ящик» меры безопасности:

- установить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно;

- не оставлять маленьких детей одних и не поручать старшим детям присматривать за ними;

- отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник.​ ​

- никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не являются средством защиты детей от падений!

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