Оставленных без присмотра и закрытых на ключ детей обнаружили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и пожарные проводят профилактические рейды по частному жилому сектору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, посещают в первую очередь уязвимые категории населения: одиноких инвалидов, пожилых людей, многодетные семьи.

«Иногда в ходе рейдов выясняется, что малыши находятся дома одни, запертые на ключ снаружи. Семьям разъясняют, что спички не должны лежать на видном месте и что взрослым необходимо заблаговременно позаботиться о том, чтобы в случае задымления дети в любой момент могли самостоятельно выбежать на улицу», - рассказали в пресс-службе.

















Еще одна требующая внимания категория – люди, злоупотребляющие алкоголем. В состоянии опьянения они нередко засыпают с сигаретой в руках. С ними проводят профилактические беседы, вручают памятки и инструкции, контакты участковых.

По словам старшего инженера Управления по ЧС города Петропавловска майора гражданской защиты Асета Шайкина, п ри эксплуатации отопительных печей необходимо регулярно следить за состоянием вытяжных каналов дымохода, перед печью иметь предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. Стены самой печи должны быть качественно оштукатурены: обмазаны песчано-глиняным раствором, чтобы не было никаких трещин. Хорошей мерой для предупреждения пожаров является установка в помещении дымовых датчиков .











