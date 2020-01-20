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Оставленных без присмотра и закрытых на ключ детей обнаружили полицейские СКО

20 Января 2020 21:45
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Оставленных без присмотра и закрытых на ключ детей обнаружили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и пожарные проводят профилактические рейды по частному жилому сектору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, посещают в первую очередь уязвимые категории населения: одиноких инвалидов, пожилых людей, многодетные семьи.

«Иногда в ходе рейдов выясняется, что малыши находятся дома одни, запертые на ключ снаружи. Семьям разъясняют, что спички не должны лежать на видном месте и что взрослым необходимо заблаговременно позаботиться о том, чтобы в случае задымления дети в любой момент могли самостоятельно выбежать на улицу», - рассказали в пресс-службе.






Еще одна требующая внимания категория – люди, злоупотребляющие алкоголем. В состоянии опьянения они нередко засыпают с сигаретой в руках. С ними проводят профилактические беседы, вручают памятки и инструкции, контакты участковых.

По словам старшего инженера Управления по ЧС города Петропавловска майора гражданской защиты Асета Шайкина, п ри эксплуатации отопительных печей необходимо регулярно следить за состоянием вытяжных каналов дымохода, перед печью иметь предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. Стены самой печи должны быть качественно оштукатурены: обмазаны песчано-глиняным раствором, чтобы не было никаких трещин. Хорошей мерой для предупреждения пожаров является установка в помещении дымовых датчиков .





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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность,
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Автор:

Олеся Жуковень

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