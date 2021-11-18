Оставленная в духовке еда чуть не привела к пожару в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Оставленная в духовке пища чуть не привела к пожару в ВКО, трагедии избежать удалось благодаря бдительному соседу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Пригорание пищи - не столь безобидное явление, как может показаться поначалу. Самое страшное, что, есть угроза возникновения пожара и отравления продуктами горения.

Сегодня к сотрудникам противопожарной службы областного центра обратился заявитель о том, что из квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома по улице Астана идет густой дым.

«В считанные минуты пожарные были на месте. Но дома никого не оказалось, поэтому было принято решение проникнуть в задымленную квартиру через балкон, - рассказали в пресс-службе ДЧС. – Пожарные ловко поднялись по специальной лестнице на балкон и проникли в квартиру. Произведя разведку, обнаружили в кухне духовку с оставленной пищей».

Благодаря соседу, который заметил задымление и вовремя вызвал пожарных, обошлось без пожара.

Пожарные напомниают, что за нарушение правил пожарной безопасности, согласно статьи 410 Кодекса Республики Казахстан, предусмотрена административная ответственность.