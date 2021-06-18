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    14:47, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Оставившую своего сына на две недели жительницу Павлодарской области наказали

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жительница села Конырозек оставила своего 15-летнего сына и уехала в другую деревню. За две недели её отсутствия ребёнок начал бродяжничать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Жительница села Конырозек оставила своего 15-летнего ребёнка дома, сама же уехала в село Успенка, где вместе со знакомыми употребляла спиртные напитки. Родительница отсутствовала две недели, за это время её сын начал бродяжничать, данный факт был выявлен участковым инспектором», – рассказал первый заместитель начальника районной полиции Асет Садыков.

    Факт неисполнения родителем обязанностей по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребёнка выявили во время проведения операции «Быт» полицейскими Успенского района Павлодарской области, отметили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По словам А. Садыкова, полицейские женщину нашли и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Эту семью поставили на профилактический учёт как неблагополучную.

    «С начала текущего года полицейскими области к ответственности привлечено 257 законных представителей. На учёты в органы внутренних дел поставлено 188 семей по категории «неблагополучная», - добавили в региональном ДП.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Правоохранительные органы Павлодарская область
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