Оставившая на теплотрассе ребенка женщина помещена в больницу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Женщина, оставившая в Атырау новорожденного ребенка на теплотрассе, помещена в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе департамента полиции региона, с задержанной благодаря камерам видеонаблюдения 20-летней жительницы Уральска взята подписка о невыезде. Какие меры принимать в ее отношении, будет решаться в ходе досудебного расследования.

Тем временем пресс-служба управления здравоохранения сообщила, что женщина помещена в одну из клиник. Более подробную информацию о состоянии ее здоровья ведомство пообещало предоставить позже.

Напомним, в Атырау задержана женщина, оставившая новорожденную дочь на теплотрассе. «Вычисли женщину при помощи камер видеонаблюдения ЦОУ. Задержанная - жительница города Уральска, 1998 года. В Атырау она приехала специально, чтобы здесь родить и избавиться от ребенка», - сообщили в пресс-службе ДП региона. Начато досудебное расследование.

«В среду утром в микрорайоне Авангард жительницей одного из домов на теплотрассе была обнаружена новорожденная девочка. Ребенок доставлен в областную детскую больницу, где помещен в кувез для выхаживания новорожденных. По этому факту проводится досудебное расследование по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие иного беспомощного состояния, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу или был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние» УК РК», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве напомнили, что эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 45 суток. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью лицу, оставленному без помощи, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Состояние малышки стабильно тяжелое.