Оставить добрый след на земле – память ветерана увековечили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Память ветеранов, внесших значительный вклад в историю и развитие страны, родного края, чествуют в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе по ул. Дурумбетова, в доме №30, состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти, посвященной ветерану Великой Отечественной войны и правоохранительной системы Несипбеку Шохитбаеву. В этом доме он прожил сорок лет. На церемонии присутствовали близкие родственники, друзья, соратники, соседи.

Уроженец Жамбылской области, Несипбек Шохитбаев родился в Луговском районе, ныне называемом Рыскуловский. В 1940 году, после окончания педучилища, начал трудовую деятельность сельским учителем в школе родного района. В 1943 году был зачислен курсантом Алматинской межкраевой школы КГБ СССР. В годы Великой Отечественной войны был направлен на Кавказ для выполнения спецбоевых заданий.

После войны, в мирное время, работал на различных руководящих должностях в хозяйственных, партийных, правоохранительных и профсоюзных органах. До 1956 года работал в органах НКГБ, МГБ, МВД СССР оперуполномоченным, а затем заместителем начальника Красногорского района МГБ и Луговского района отдела МВД. В 1962 году был переведен инструктором отдела организационной партийной работы Жамбылского обкома партии. В 1965 году избран председателем обкома профсоюзов работников сельского хозяйства и заготовок области.

«Благодаря Несипбеку Шохитбаеву, – рассказала жительница дома №30, ветеран органов внутренних дел, полковник полиции Роза Калдыбекова, – в Жамбылской области были открыты санатории в Меркенском, Жамбылском, Рыскуловском районах. Здесь использовались местные минеральные воды и уникальные лечебные грязи, были внесены во всесоюзный реестр. Несипбек Шохитбаевич в свое время добился, чтобы были построены эти здравницы, в которых до сих пор с удовольствием отдыхают и жители области, и приезжие».

Благодаря деятельности Несипбека Шохитбаева, в животноводстве Казахстана был внедрен передовой опыт Ставропольского края по увеличению поголовья овец. Опыт удался, чабаны, участвовавшие в нем, были награждены орденами Героя Социалистического Труда.

«Вдоль и поперек он исколесил бескрайние жамбылские степи, участвовал в освоении целинных и пахотных земель. Заботился и о детях работников сельского хозяйства. Вместо одного существовавшего тогда пионерского лагеря было создано 20 пионерских лагерей летнего отдыха для детей и санаториев-профилакториев для работников сельского хозяйства. Несипбек Шохитбаевич в жизни был очень скромным человеком, никогда не говорил о своих заслугах. Во всём, что им сделано для процветания родного края, страны, есть частица его беззаветного труда, его прекрасной души. Оставить добрый след на Земле – это было его стремлением и целью жизни», – сказала Роза Калдыбекова.

Персональный пенсионер республиканского значения Несипбек Шохитбаев вместе с супругой Каным Тлеповой, заслуженным учителем, отличником просвещения Республики Казахстан воспитали шестерых детей, 36 внуков и правнуков. Все они живут и трудятся в разных уголках страны – в сфере медицины, органов национальной безопасности, образования. Оба сына и старший внук пошли по стопам отца – они полковники спецслужб.

За трудовые заслуги перед страной Несипбек Шохитбаев отмечен многочисленными орденами и медалями, десятками всесоюзных и республиканских Почетных грамот, нагрудных знаков.