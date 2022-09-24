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    22:43, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Оставили без пособия: в Рудном мошенники опустошили банковскую карту инвалида

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области мошенники сняли с карты мужчины-инвалида пособие, около 60 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Как выяснилось, двое неизвестных мужчин подошли к потерпевшему, когда он возвращался с работы. Начали задавать вопросы и предложили помощь.

    «Правда, суть оказания помощи не уточнялась. Мужчина растерялся и подробно ответил на все вопросы. После, при оповещении, что поступило зачисление пособия на банковскую карту, потерпевший решил обналичить данную сумму, но на карте ее не оказалось. При обращении в банк выяснилось, что средства были ранее сняты. Более того, были зафиксированы попытки оформления кредита на его абонентские данные»,- сообщили в полиции.

    Сейчас полиция занимается оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на установление лиц, совершивших уголовного правонарушение.


    Теги:
    Мошенничество Костанай Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
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