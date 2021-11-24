Оставила детей и не вернулась: пропавшую женщину разыскивают в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 28-летнюю женщину разыскивают в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 ноября в дежурную часть УП города Кокшетау обратилась 53-летняя горожанка с заявлением о принятии мер к розыску ее дочери Асель Ахмеджановой, которая ночью 19 ноября ушла из дома, оставив детей, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

По данному факту ориентирован личный состав и приданные силы УП города Кокшетау. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей.

Направлена подробная ориентировка во все подразделения ДП Акмолинской области.

Ахмеджанова Асель Каппасовна, 1993 года рождения, имеет двух несовершеннолетних детей, в браке не состоит.

Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы черные ниже плеч, губы толстые, нос прямой. Была одета: матерчатая куртка с капюшоном черного цвета до бедер, вязаная шапка черного цвета, трико серого цвета, кроссовки на замке светло коричневого цвета.

«Всех, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить по телефону 8(7162) 29-96-00 или на линию 102», - добавили в полиции.