-
-
-
вчера 23:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:26
-
-
-
-
-
-
-
-
Оставила детей и не вернулась: пропавшую женщину разыскивают в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 28-летнюю женщину разыскивают в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
22 ноября в дежурную часть УП города Кокшетау обратилась 53-летняя горожанка с заявлением о принятии мер к розыску ее дочери Асель Ахмеджановой, которая ночью 19 ноября ушла из дома, оставив детей, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
По данному факту ориентирован личный состав и приданные силы УП города Кокшетау. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей.
Направлена подробная ориентировка во все подразделения ДП Акмолинской области.
Ахмеджанова Асель Каппасовна, 1993 года рождения, имеет двух несовершеннолетних детей, в браке не состоит.
Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, волосы черные ниже плеч, губы толстые, нос прямой. Была одета: матерчатая куртка с капюшоном черного цвета до бедер, вязаная шапка черного цвета, трико серого цвета, кроссовки на замке светло коричневого цвета.
«Всех, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить по телефону 8(7162) 29-96-00 или на линию 102», - добавили в полиции.
- Казахстанские дизайнеры представили необычные коллекции в Алматы
- Дезинфекция - эффективный метод борьбы с инфекционными болезнями - ученый
- Более сотни нарушений карантина выявили за месяц в Костанайской области
- Восемь женщин задержали за оказание интимных услуг в саунах и гостиницах Актобе
- Алматинцев призвали вакцинироваться против ОРВИ и гриппа
- Криптокапсулу времени с посланием будущему поколению отправили молодые казахстанцы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана