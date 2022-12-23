Оставаться дома в непогоду призывают водителей в СКО

23 Декабря 2022, 17:14

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели с начала зимнего периода помогли на трассах 44 жителям региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил на брифинге, что по области уже зарегистрировали четыре факта остановки транспорта на дорогах из-за непогоды. В пунктах обогрева спасатели размещали 44 человека, в том числе семерых детей.

Последний случай произошел в районе им. Г.Мусрепова в конце ноября. Водитель грузовика, гражданин Турции, следовал по маршруту «Астана-Анкара» на летнем дизтопливе. Машина остановилась. Водителя разместили в пункте обогрева, помогли с ремонтом транспорта.

«По данным РГП «Казгидромет», в январе температура воздуха ожидается в пределах нормы -14-17 мороза. Однако прогнозируются осадки выше нормы, в феврале и марте - в норме. Тем не менее, многое зависит от самих водителей. Несмотря на все предупреждения, они продолжают выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду», - отметил М. Кангужинов.

На зимний период в регионе подготовили более 1,2 тысячи единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, сформировали 14 мобильных поисковых групп. Департамент распределил 61 единицу высокопроходимой техники в наиболее опасных снегозаносимых районах.

«Рекомендуем водителям автотранспортных средств воздержаться от дальних поездок, на автодорогах видимость ограничена. Желательно иметь в автомашинах лопаты, тросы, теплые вещи, необходимый запас ГСМ. Не следует брать с собой маленьких детей и людей пожилого возраста. Просим обращать внимание на сообщения от службы 112», - сказал М. Кангужинов.

Сегодня в области бушует непогода. В приложении Darmen распространяется сообщение об усилении ветра, метели, видимости на дорогах менее 20-30 метров. Водителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.

Штормовое предупреждение объявили и на 24 декабря. В регионе – угроза сильного гололеда, метели и ветра с порывами до 28 метров в секунду.