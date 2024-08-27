Остатки топлива АЭС можно использовать повторно — Саябек Сахиев
Топливные отходы АЭС можно будет при необходимости использовать повторно. Об этом заявил директор Института ядерной физики Саябек Сахиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Когда люди думают об атомной электростанции, они боятся отходов. Фактически, к примеру, золу ТЭЦ нельзя использовать повторно. А отходы АЭС в будущем могут быть использованы для новых типов АЭС. То есть оно считается готовым топливом. Эти технологии сейчас развиваются в мире, — сказал он на брифинге после заседания Правительства.
По его словам, в Казахстане освоена технология хранения остатков топлива АЭС.
— Отходы в будущем могут быть использованы в качестве топлива на новой АЭС. Например, Франция перерабатывает отработанное топливо. Наши учёные изучают эту технологию. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы добавим свои исследования и, может быть, еще до строительства АЭС сможем разработать технологию переработки топливных отходов, — сказал Саябек Сахиев.