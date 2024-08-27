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    12:29, 27 Август 2024 | GMT +6

    Остатки топлива АЭС можно использовать повторно — Саябек Сахиев

    АЭС
    Фото: Midjourney

    Топливные отходы АЭС можно будет при необходимости использовать повторно. Об этом заявил директор Института ядерной физики Саябек Сахиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    —  Когда люди думают об атомной электростанции, они боятся отходов. Фактически, к примеру, золу ТЭЦ нельзя использовать повторно. А отходы АЭС в будущем могут быть использованы для новых типов АЭС. То есть оно считается готовым топливом. Эти технологии сейчас развиваются в мире, — сказал он на брифинге после заседания Правительства.

    По его словам, в Казахстане освоена технология хранения остатков топлива АЭС.

    — Отходы в будущем могут быть использованы в качестве топлива на новой АЭС. Например, Франция перерабатывает отработанное топливо. Наши учёные изучают эту технологию. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы добавим свои исследования и, может быть, еще до строительства АЭС сможем разработать технологию переработки топливных отходов, — сказал Саябек Сахиев.

    Теги:
    Наука Топливо АЭС
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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