Топливные отходы АЭС можно будет при необходимости использовать повторно. Об этом заявил директор Института ядерной физики Саябек Сахиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Когда люди думают об атомной электростанции, они боятся отходов. Фактически, к примеру, золу ТЭЦ нельзя использовать повторно. А отходы АЭС в будущем могут быть использованы для новых типов АЭС. То есть оно считается готовым топливом. Эти технологии сейчас развиваются в мире, — сказал он на брифинге после заседания Правительства.

По его словам, в Казахстане освоена технология хранения остатков топлива АЭС.