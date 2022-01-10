Остаться в «зеленой» зоне призвала акмолинцев главный санврач региона

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина призвала жителей региона соблюдать все необходимые профилактические и карантинные меры, а также помнить о режиме чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как поделилась спикер, в целом по РК отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Между тем эпидемиологическая ситуация в Акмолинской области остается относительно стабильной.

С 21 декабря регион находится в «зеленой» зоне. Лишь четыре из 19 районов области все еще пребывают в «красной» зоне. Это Астраханский, Аккольский, Жаркаинский и Егиндыкольский районы. Три района находятся в «желтой» зоне: Атбасарский, Есильский и Сандыктауский.

«За последнюю неделю - с 3 по 9 января 2022 года - зарегистрировано 244 случая COVID-19, за прошлую – 269. Отмечается снижение в 1,1 раза», - отметила главный госсанврач области.

За сутки в регионе зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай COVID-19: 21 случай - среди взрослых и 10 - среди детей до 14 лет.

По словам А. Мусиной, 90% заболеваний КВИ приходится на текущий год с неоднократной мутацией коронавируса. В Казахстане проведено полногеномное секвенирование, по результатам которого установлено, что на сегодняшний день в республике в преобладающем большинстве циркулируют «индийский» и «британский» штаммы (соответственно «Дельта» и «Альфа» - ред.). В Нур-Султане и Алматы обнаружен вариант штамма коронавируса «Омикрон».

Граждане, прибывшие в РК из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК, независимо от наличия полного курса вакцинации против COVID-19. Также они проходят изоляцию на дому в течение семи дней, независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19.

«С начала декабря в Акмолинскую область из этих стран прибыли 86 человек, среди них из Германии - 32, Египта - 42 лиц, Чехии - восемь, Великобритании - три, Италии – один. Все были изолированы на домашний карантин под медицинское наблюдение. Так, в городе Кокшетау это 36 человек, в Бурабайском районе – 26, Степногорске – восемь, Сандыктауском районе - четыре, Аккольском районе – три, Атбасарском районе – три, Зерендинском - два, Аршалынском районе - один, Целиноградском – два и в городе Косшы – один», - отметила А. Мусина.

Главный госсанврач региона призвала акмолинцев в период, когда область находится в «зеленой» зоне и достигнута стабильность, соблюдать меры личной безопасности, чтобы избежать подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Необходимо соблюдать все профилактические и карантинные меры, а также помнить о режиме чрезвычайного положения. Только проявив ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей, мы сможем избежать ухудшения эпидемиологической обстановки!» - резюмировала спикер.