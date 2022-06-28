28 Июня 2022 18:54

Остановочные павильоны упали из-за сильного ветра в Усть-Каменогорске - есть пострадавшие

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 27 июня в Усть-Каменогорске из-за сильного ветра произошло падение двух остановочных павильонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел ЖКХ.

«27 июня из-за шквального ветра произошло падение остановочных павильонов по ул. Бульвар Гагарина и ул. Утепова. В результате этого пострадали две девочки 10 и 12 лет, которым сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь в больнице города. По имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает, состояние стабильное», - сообщили в отделе ЖКХ.

Касательно остановочного павильона по ул. Бульвар Гагарина, он, по информации городского отдела ЖКХ, находится на гарантии у подрядной организации «КазАлем». Остановочный павильон по ул. Утепова обслуживается предприятием Таза Оскемен. По каждому из этих случаев проведут служебную проверку для установления степени вины обслуживающей организации. Виновные лица понесут наказание в соответствии с законодательством РК.

Помимо этого, в результате сильных порывов шквального ветра произошло повреждение городских коммуникаций, а также инфраструктуры, включая обрывы проводов. Помимо этого, зафиксированы случаи падения деревьев и крупных веток на тротуары и проезжую часть улиц города. Все случаи отрабатываются специалистами предприятия Таза Оскемен, ведётся работа по уборке и ликвидации последствий проявления стихии (на данный момент работают 10 бригад и достаточный объем техники).

Улицы Гоголя, Стахановская, Виноградова, Казахстан, Бурова, ул. 30 гвардейской дивизии, проспект Шакарима уже расчистили.

Также в результате порывов ветра, произошел обрыв линий трамвайного сообщения в трёх местах, а именно, по ул. Шолохова, ул. Мызы и разворот на кольцо рядом с Казцинком. Работа по восстановлению трамвайного сообщения ведётся. На данный момент запустили сообщение по улице Мызы.

Ситуация находится на контроле, работы будут вестись круглосуточно, заключили в отделе ЖКХ.