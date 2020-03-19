Остановочные павильоны дезинфицируют в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде дезинфицируют остановочные павильоны. Рабочие также очищают посадочные места и обеззараживают прилегающую территорию, передает МИА «Казинформ».

«С сегодняшнего дня всеми подрядными организациями по содержанию дорог, парков и скверов начата обработка специальной смесью остановок, скамеек, перильных ограждений, урн, светофорных объектов, табло вызовов светофоров. Также один раз в день будет проводиться дезинфекция на детских и спортивных площадках», - говорит заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства города Караганды Рустем Кожакапанов.

Работы выполняют четыре подрядные организации. Со стороны районных акиматов и отдела коммунального хозяйства будет ежедневный контроль.

Всего в городе на ежедневной основе планируют обрабатывать более 400 остановочных павильонов, 2000 лавок, 92 табло вызовов на пешеходно-вызывных устройствах.

И. о. начальника лаборатории контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» Елена Гниломёдова рассказала, каким раствором проводят дезинфекцию.

«Ежедневно лаборатория ТОО «Караганды Су» изготавливает хлорсодержащий дезинфектант на основе гипохлорита кальция концентрацией 0,1% в объёме 400 кубов. Этот дезинфектант обладает обеззараживающими свойствами», - пояснила она.