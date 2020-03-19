+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 13 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Остановочные павильоны дезинфицируют в Караганде

19 Марта 2020 10:30
Поделиться:
Остановочные павильоны дезинфицируют в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде дезинфицируют остановочные павильоны. Рабочие также очищают посадочные места и обеззараживают прилегающую территорию, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Есть 72 часа, чтобы уехать либо въехать в столицу - акимат Нур-Султана
Общественники Акмолинской области взяли на контроль цены на продукты Военнослужащие принимают активное участие в обеспечении режима ЧП До 150 человек умерли от коронавируса в США

«С сегодняшнего дня всеми подрядными организациями по содержанию дорог, парков и скверов начата обработка специальной смесью остановок, скамеек, перильных ограждений, урн, светофорных объектов, табло вызовов светофоров. Также один раз в день будет проводиться дезинфекция на детских и спортивных площадках», - говорит заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства города Караганды Рустем Кожакапанов.

Работы выполняют четыре подрядные организации. Со стороны районных акиматов и отдела коммунального хозяйства будет ежедневный контроль.

Всего в городе на ежедневной основе планируют обрабатывать более 400 остановочных павильонов, 2000 лавок, 92 табло вызовов на пешеходно-вызывных устройствах.

И. о. начальника лаборатории контроля качества питьевой воды ТОО «Караганды Су» Елена Гниломёдова рассказала, каким раствором проводят дезинфекцию.

«Ежедневно лаборатория ТОО «Караганды Су» изготавливает хлорсодержащий дезинфектант на основе гипохлорита кальция концентрацией 0,1% в объёме 400 кубов. Этот дезинфектант обладает обеззараживающими свойствами», - пояснила она.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив