Остановлена АЭС «Дул-3» в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в Бельгии приостановил работу ядерный реактор «Дул-3» (Doel-3), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на призывы отдельных членов федерального правительства Бельгии отложить демонтаж ядерного реактора «Doel-3» в условиях высоких цен на энергоносители, энергетическая компания «Engie» подтвердила окончательную остановку реактора в пятницу. Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден заявила о необходимости рассмотреть вопрос об отсрочке отключения.

Хотя продление срока службы реактора по-прежнему технически возможно, директор атомной электростанции «Doel» Питер Моэнс сказал бельгийскому телеканалу VRT, что это не будет сделано, поскольку «мы не импровизируем с ядерной безопасностью».

В 2003 году правительство Бельгии приняло закон, согласно которому ядерные реакторы должны прекращать производство электроэнергии через 40 лет после начала их эксплуатации.

Как пишут бельгийские СМИ, частично это решение было направлено на удовлетворение позиции партий «зеленых» в правительстве, которые известны своей давней оппозицией ядерной энергетике.

Несмотря на это, атомные реакторы «Doel» 1 и 2, а также реакторы Tihange 1 ( которые начали производить энергию в 1985 году) получили разрешение на продление своей эксплуатации до 2025 года. Затем аналогичное решение о продлении было применено к последним бельгийским реакторам «Doel-4» и Tihange 3 в начале этого года.

Такое решение бельгийских властей принято в свете энергетического кризиса, охватившего в настоящее время Европу, и призвано гарантировать энергетическую безопасность Бельгии.

В настоящее время ведутся переговоры между бельгийским правительством и Engie, чтобы решить, как они будут работать до 2035 года.

По данным бельгийского органа по надзору за ядерной энергетикой FANC, продление срока службы реактора «Doel-3» в настоящее время может поставить под угрозу безопасность персонала, работающего в АЭС Doel.

Многие сотрудники, работавшие на этом реакторе, уже переведены на работу в другие подразделения французской энергетической компании Engie, которой принадлежит завод.

Это означает, что на «Doel-3» больше не хватает персонала, а те, кто остается, не обладают достаточной квалификацией, чтобы обеспечить безопасное обслуживание реактора. Кроме того, «обучение оператора занимает не менее 3 лет», говорит директора АЭС П. Моэнс.

Это означает, что ядерная безопасность не может быть гарантирована, если будет продлен срок службы реактора.

«На самом деле все очень просто: в ядерном мире нельзя что-то организовать за один день. Обеспечение безопасности всегда требует серьезной подготовки. Мы не импровизируем с ядерной безопасностью. На подготовку уходят годы», - сказал директор атомной электростанции «Doel».

Фото: vrt.be