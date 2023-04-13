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Остановку перевалки и приема нефти на КТК объяснили в Минэнерго

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2023, 17:09
Остановку перевалки и приема нефти на КТК объяснили в Минэнерго Фото: svetland-oil.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики прокомментировали остановку морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остановлен на плановый ремонт на 72 часа. Остановка производится по заранее объявленному графику», - сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что морской терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не производит прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой.


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