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Остановки в Мунайлинском районе Мангистауской области украшают пейзажи

24 Декабря 2021 16:32
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Остановки в Мунайлинском районе Мангистауской области украшают пейзажи

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Автобусные остановки на центральных улицах Мунайлинского района красочно расписаны. Три стены и крыша остановки, расположенной на центральной улице в селе Мангистау украсили пейзажи. Это произведение 23-летнего художника, передает корреспондент «Казинформ».

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«Сначала поступило предложение от предпринимателей, проживающих в Мунайлинском районе. Затем я предложил несколько видов изображений. Выбрали то, что им понравилось. Так, в процессе работы я использовал смешанную технику. Работа выполнена масляной краской. На полное завершение работы ушло четыре дня. Кроме того, я рисую разные картины на зданиях и в ресторанах. Меня порадовало, что предприниматели позаботились о том, чтобы общественные места выглядели красиво», - рассказал художник Жасулан Егеубай.

А вот индивидуальный предприниматель уже давно восхищается искусством художника.

«Сама я продаю цветы. Мой магазин находится рядом с остановкой. Совместно с художником мы решили нарисовать природу, чтобы стены не пустовали, а глаза жителей отдыхали. Также это будет поддержка молодых талантов. Если мы сможем внести свой вклад в процветание и развитие района, то наш гражданский долг исполнен», - отметила предприниматель Клара Избенбетова.

Напомним, ученица 10 класса села Уштаган Мангистауского района Мерей Мейрамбаева самостоятельно изучила изобразительное искусство и уже нарисовала более 300 рисунков.

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#Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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