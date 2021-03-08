Остановки переименуют в честь знаменитых женщин в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе 17 остановок будут переименованы в честь знаменитых женщин. Такое решение принял оператор общественного транспорта бельгийской столицы в честь Медународного женского дня, передает собственный корреспондент МИА «Казиформ».

В ближайшее время транспортный перевозчик Брюсселя STIB намерен переименовать 17 остановок общественного транспорта в честь знаменитых женщин. Семь из них получат свои новые имена в этом году, в том числе Клеманс Эверард - первой женщины, добившейся степени в области медицины, хирургии и акушерства в Бельгии. Другая станция будет названа в честь Розы Паркс, афроамериканки, которая боролась за гражданские права.

Среди других имен, попавших в список – Мария Кюри, физик и химик, проводившая новаторские исследования в сфере радиоактивности; актриса Одри Хепберн, родившаяся в Брюсселе и работавшая послом ЮНИСЕФ.

Будет увековечена память писательницы Маргариты Дюра и медсестры Мари Депаж, которая ухаживала за ранеными во время Первой мировой войны.

«Это способ отдать дань уважения женщинам, которые внесли значительный вклад в историю человечества», - говорится в заявлении транспортной компании.

Поскольку изменить названия станций метро довольно сложно, 17 переименований коснуться автобусных и трамвайных остановок.