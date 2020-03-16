Остановки и автобусы дезинфицируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске дезинфицируют общественный транспорт и остановочные павильоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате прошло заседание штаба оперативного реагирования. Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил, что маршрутные автобусы начали дезинфицировать после каждого круга.

«У нас 22 автобусных маршрута. После каждого маршрута автобус обрабатывают. Начали обработку остановочных павильонов. Их у нас более 350. Обработка будет проводиться два раза в день. Дезинфекицонные средства есть в достаточном количестве», - сказал глава города.

Он добавил, что санитарные меры усилили в супермаркетах и рынках.

«В супермаркетах и рынках будут усилены санитарные меры. Продуктовые магазины, рестораны, рынки – более 1,2 тысячи – все на контроле. Каждому выдали инструкции, какие меры нужно принимать. По объектам торговли проводим мониторинг цен. Повышения не наблюдается. Запас продуктов есть», - добавил Б.Жумабеков.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил руководителю департамента безопасности и контроля качества товаров и услуг Серикбаю Касмакасову проконтролировать проведение дезобработки в общественном транспорте.

«Мы ограничиваем функционирование крупных объектов торговли с 10 до 18 часов. Их у нас по области 27 и пять ТРЦ. Вещевых рынков у нас девять – будут работать с 11 до 17 часов. Рестораны, кафе – до 22 часов. Необходимо ограничить круг лиц до 50 человек. Продуктовых магазинов у нас 925, супермаркетов – 22, продуктовых рынков 11 – он будут работать в обычном режиме с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Контроль за ценами - ежедневно, ежечасно по всем магазинам, торговым сетям. Еще раз отмечу, что у нас имеется достаточный запас продуктов питания. Организациям всех форм собственности рекомендуется переводить сотрудников на дистанционный режим по возможности. На всех постах круглосуточные наряды работают. Каждого человека проверяют на наличие повышенной температуры. Режим ЧС необходим для сохранения жизни и здоровья наших граждан», - сказал К.Аксакалов.