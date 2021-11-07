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Остановка завода из-за сбоя произошла на Тенгизе

7 Ноября 2021 12:00
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Остановка завода из-за сбоя произошла на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском нефтегазовом месторождении в Жылыойском районе Атырауской области из-за сбоя произошла остановка завода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Остановка нефтегазоперерабатываюшего завода второго поколения произошла 6 ноября из-за ложного отображения состояния насоса марки G-211А на пульте управления консоли У-200. Жертв и пострадавших нет. Причиной ложного срабатывания автоматики занимаются специалисты ТОО «Тенгизшевройл», - рассказали в компании.

Эвакуация персонала не проводилась. В настоящее время восстановительные работы завершены и завод второго поколения начал работать согласно технологическому режиму.

Напомним, на Тенгизском месторождении добывается свыше 27 млн тонн нефти в год. Проводится расширение производства, после его завершения добыча достигнет 38 млн тонн нефти в год.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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