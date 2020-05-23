Остановка сердца произошла у женщины с коронавирусом в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Остановка сердца произошла у женщины с коронавирусом в Актобе. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой город».
- Женщина была в инфекционном госпитале всего сутки. Внезапно в палате у нее ухудшилась состояние. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но у нее остановилось сердце. Клинические проявления свидетельствуют о грозном осложнении - тромбоэмболии легочной артерии. Это не связано с коронавирусной инфекцией. Больной проводили обследование ПЦР, обнаружили коронавирусную инфекцию, но у нее было много сопутствующих заболеваний, она состояла на учете с сердечно-сосудистым заболеванием. Повлиял ли вирус на ухудшение состояния пациентки, решит комиссия, - сообщил глава облздрава.
По словам Асета Калиева, с начала пандемии в Актюбинской области зарегистрировано 250 случаев коронавирусной инфекции. 63 больных остаются в стационаре. Двое из них в реанимации, у одного состояние очень тяжелое, он под аппаратом ИВЛ, у второго состояние тяжелое. Из заболевших 17 дети, 10 уже выписали.
За последние сутки в области выявили 5 случаев COVID 19, один из них в райцентре Уил, что в 260 км от областного центра. Причем, больной никуда не выезжал. На выезде из Актобе установлен блокпост.
- Мы проводим расследование. Пациент никуда не выезжал. Он живет не один. Есть друзья, члены семьи, среди них были те, кто выезжал в город. С кем они контактировали в городе, мы пока не можем сказать. Сейчас всех проверяем, - сказал Асет Калиев.
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