Остановка нескольких котлов произошла на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 произошла очередная остановка нескольких котлоагрегатов. На предприятии объясняют отказ оборудования высоким износом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор ТЭЦ-2 Ержан Конырбаев сообщил, что сейчас в работе 7 из 12 котлоагрегатов. Постепенно запускают по одному. 28-го января в работе будут восемь котлов, что хватит для стабильного обеспечения города теплом. Девятый котел запустят в субботу ночью.

«Три котла остановились 22-го января, еще один – 24-го. Работали в режиме шести котлов и одну ночь в режиме пяти котлов. Снижение параметров теплоносителей было. Это больше коснулось окраин города. Оборудование станции работает в штатном режиме. Из 16 сетевых насосов 13 в работе. Режим теплоснабжения практически восстановили. Это не авария. Был отказ по этим котлам», - пояснил Е. Конырбаев.

Генеральный директор АО «Севказэнерго» Михаил Косачев добавил, что остановки оборудования происходят из-за его износа.

«По нашим расчетам, чтобы этого избежать, в год нужно около шести миллиардов тенге вкладывать в оборудование. Сейчас фактически 2,3 млрд тенге. Один котел строим заново. Собственные средства 9,5 млрд тенге только на сам котел выделили. Мы разрабатываем план мероприятий по реконструкции некоторых котлов, по некоторым будет ремонт», - сказал М. Косачев.

На предприятии заверили, что в ближайшие дни все параметры теплоснабжения восстановят.

«Станция приносит свои извинения за доставленные временные неудобства, связанные с понижением параметров теплоснабжения, и прилагает все усилия для восстановления режима по графику», - сказал Е. Конырбаев.

Напомним, это уже третий случай выхода из строя котлов на Петропавловской ТЭЦ-2 нынешней зимой.