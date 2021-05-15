Остановить эскалацию насилия на палестинских территориях и в Израиле призывают в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ООН призывают срочно остановить эскалацию насилия на палестинских оккупированных территориях и в Израиле. Авторы заявления Управления по координации гуманитарных вопросов напоминают об обязанности сторон защищать гражданское население и обеспечивать возможность оказания гуманитарной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Новости ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу выступил с очередным заявлением – уже третьим – с начала нынешнего витка насилия. Он призвал стороны немедленно остановить боевые действия и «создать условия для активизации посреднических усилий, которые необходимы, в том числе, для обеспечения пострадавших гуманитарной помощью».

Глава ООН обеспокоен ростом числа жертв, среди которых есть и дети, и предупреждает, что трагедия может приобрести еще большие масштабы.

«Боевые действия могут спровоцировать не поддающийся контролю кризис в сфере безопасности и резкое ухудшение гуманитарной ситуации, причем не только на оккупированных палестинских территориях и в Израиле, но и в регионе в целом», – опасается глава ООН.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что только политическое решение станет залогом долгосрочного мира. ООН, по его словам, готова и дальше оказывать содействие мирному урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами, в том числе в рамках «ближневосточного квартета», в который кроме Организации Объединенных Наций входят США, Россия и Евросоюз.

В ООН обеспокоены продолжением эскалации насилия на оккупированных палестинских территориях и в Израиле: число жертв с обеих сторон растет, а мирное население терпит лишения. Особенно обострилась гуманитарная ситуация в секторе Газа, где из-за конфликта происходят перебои с доступом к воде, средствам гигиены и медицинским услугам – и все это на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Как сообщают из Управления ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ), в результате обстрелов в Газе разрушены или повреждены более 200 домов, сотни людей остались без крова. Гуманитарные партнеры ООН на местах пытаются помочь – обеспечить крышу над головой, пропитание и оказать финансовую поддержку.

Всплеск насилия начался с попытки израильских властей выселить из оккупированного Восточного Иерусалима палестинские семьи. Еще одно «яблоко раздора» – доступ к мечети Аль-Акса на Храмовой горе, которая является священным местом для представителей трех религий: иудаизма, мусульманства и христианства. Столкновения в Восточном Иерусалиме вызвали новые проявления насилия со стороны как палестинцев, так и израильтян, включая ракетные обстрелы и авиаудары.

По данным ООН, с начала эскалации в той или иной степени пострадали здания 31 учебного заведения, в том числе школы. При этом сотни людей из лагерей беженцев в Газе пытаются спастись от насилия в школах Агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (БАПОР).

У сотрудников Агентства, как подчеркивают в ООН, есть большой опыт по оперативному превращению зданий учебных заведений во временные убежища, однако в свете пандемии эксперты опасаются, что подобное скопление людей приведет к резкой вспышке коронавирусной инфекции.

Еще одна беда – повреждение водоочистных сооружений: на севере Газы это привело к тому, что 250 тысяч человек остались без питьевой воды. Еще 230 тысяч жителей крупнейшего города сектора испытывают перебои с подачей воды из-за обстрелов участков водопровода.

Осложняют ситуацию и ограничения на перемещения. 10 мая израильские власти закрыли контрольно-пропускные пункты Эрец и Керем-Шалом на границе Израиля с Газой, в том числе для гуманитарных сотрудников. Остановлены и поставки грузов, в связи с чем в секторе Газа уже возник дефицит топлива и происходят перебои с подачей энергии. Вдобавок ко всему у берегов Газы теперь запрещено ловить рыбу, то есть люди лишились еще одного источника пропитания.