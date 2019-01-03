Останки «Золотого человека» планируют перезахоронить в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Останки «Золотого человека» планируют перезахоронить в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Специалисты отмечают, что кости находятся в плохом состоянии и их необходимо предать земле.

Они также считают, что повторный, более тщательный анализ ДНК останков мог бы пролить свет на многие тайны нашей истории. Однако средств на проведение такого исследования у них нет.

«Золотой человек» был найден в центре города Есика. Напоминанием об этом служит улица, названная в его честь, да небольшой памятник. Курган-могильник сровняли с землей еще в семидесятые годы прошлого века - на его месте возвели автобазу. В советское время находке не придавали особого значения - увлеклись исследованием одеяния «Золотого человека». Долгое время останки считались утерянными. Лишь недавно их нашли в архивах Института судебной экспертизы. Нашли в обычной коробке из-под фотобумаги.

К сожалению, нет черепа, сохранились не все найденные кости. Да и те, что имеются, уже непригодны для исследования ДНК.

«Кости в плохой сохранности. Плюс сколько, около 50 лет они пролежали, так скажем, в коробке при воздействии современных в том числе бактерий, современные вирусы уже проникли в костные останки. Поэтому, в общем-то, здесь уже нет возможности прочитать полностью дорожку. Если бы череп у нас был в наличии и один, скажем, зуб. Зуб дает полную информацию ДНК», - сказал заместитель директора заповедника-музея «Иссык» Ермек Джасыбаев.

Но сотрудники заповедника-музея не теряют надежды. Датские ученые-генетики готовы провести повторный, более тщательный анализ ДНК останков. Эти же услуги могут оказать в Японии и США. Правда, средств, которые они запрашивают, у музея нет.

«Золотого человека» мифологизировали, сделали символом нашей независимости. Вместе с тем о нем мы практически ничего не знаем - только возраст и статус. С помощью ДНК могли бы получить исчерпывающую информацию, вплоть до болезней, которыми успел переболеть молодой царевич. Кроме того, эти сведения пролили бы свет на многие вопросы в нашей истории», - говорит научный секретарь заповедника-музея «Иссык» Досым Зикирия.

В 2019 году останки «Золотого человека» планируют поместить в специальную капсулу и перезахоронить. Это пока единственный способ защитить их от дальнейшего разложения, в надежде когда-нибудь все-таки продолжить их исследование. А пока обряд погребения намерены провести в соответствии с древними сакскими традициями.