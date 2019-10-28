Останки «Золотого человека» из Актюбинской области направлены на экспертизу в Алматы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Останки «Золотого человека», найденного в Темирском районе Актюбинской области, направлены на экспертизу в Алматы. Об этом рассказали в областном историко-краеведческом музее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Останки «Золотого человека», найденного в Темирском районе Актюбинской области в октябре, направлены на экспертизу в Алматы. Группа археологов Института археологии имени А. Маргулана, которая проводила раскопки, выехала на плато Устюрт на другой объект.

Мы планируем, что 7 ноября в Актобе приедет директор института археологии Бауржан Байтанаев, который проведет подробную пресс-конференцию по данным раскопкам», - рассказали в областном историко-краеведческом музее.





Как известно, в конце октября в могильнике Таскопа 1 Темирского района при проведении раскопок археологами было обнаружено захоронение «Золотого человека».

Как отметил на своей странице в Facebook актюбинский археолог Арман Бисембаев, захоронение является элитным и принадлежит сарматской эпохе.

«На днях нам удалось сделать сенсационное открытие элитного захоронения в Темирском районе в могильнике Таскопа 1. В погребении на глубине 5,7 метра были обнаружены ременные украшения конской сбруи, парадный погребальный предмет (возможно головной убор), богато украшенные золотом изделиями. Яркий материал, выполненный в «зверином стиле», свидетельствует о высоком уровне развития сарматского социума на территории Актюбинской области», - написал А. Бисембаев.





Напомним, на территории Казахстана найдено несколько «золотых людей», но самый знаменитый - из кургана Иссык - найден и изучен в 1969-1971 годы. Находка датируется V-IV вв. до н.э. Национальный музей Республики Казахстан 1 октября 2019 года открыл выставку «Великая степь: история и культура» в департаменте музеев Малайзии в Куала-Лумпуре. Выставка пройдет с 1 по 31 октября 2019 года в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира».



