Останки воина ВОВ передадут через границу в Павлодарскую область из РФ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Гроб с прахом красноармейца Маукена Ныгметова предадут земле 6 октября в селе Айнаколь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 октября в селе Айнаколь состоится передача родственникам останков и личных вещей красноармейца Ныгметова Маукена», - сообщил журналистам командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов.

По его словам, в апреле 2019 года отряд «Майдан жолы» выехал в поисковую экспедицию в Ленинградскую область России в поисках без вести пропавших воинов 314-й стрелковой дивизии, в составе которой были 4000 павлодарцев из 1076-го и 1078-го стрелковых полков. Параллельно с казахстанцами работали российские поисковые отряды «Норд» из города Новодвинск и «Крутояр» из Ульяновска, которые обнаружили в урочище Гонтовая Липка Ленинградской области останки воина РККА, при котором был смертный медальон. Поднимали бойца поисковики Мирослав Селевонюк, Захар Токарев и Вячеслав Прудов.

«При предварительном прочтении вкладыша удалось установить, что боец РККА – 1919 (15) года рождения из Республики Казахстан. Экспертиза бланка смертного медальона установила, что останки принадлежат красноармейцу Ныгметову Маукену, уроженцу Казахской ССР, Павлодарской области, Кагановического района, Сынтасского сельского округа. Ныгметов Маукен служил в 1078-м полку 314-й стрелковой дивизии», - отметил А. Шитов.

После установления личности, россияне обратились в павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» за содействием в поиске родственников Маукена Ныгметова. Активисты отряда четыре месяца искали родственников, и нашли через СМИ Уразалы Киссамеденовича, а также Ингу Уразаловну Ныгметовых, которые живут в поселке Калкаман города Аксу. В процессе переговоров родственники приняли решение хоронить Ныгметова Маукена на Родине, вблизи села Айнаколь (ранее – село Потанино).

«В рамках масштабного Международного проекта «Батырлар жолымен – Дорогой славы», инициированного ERG (Евразийской Группой) отряд «Майдан жолы» приступил к реализации мероприятия по доставке и захоронению нашего земляка. Настоящий проект имеет значение для сохранения исторической памяти обо всех воинах, отважно сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечественной войны», - заявил командир «Майдан жолы».

Командир поискового отряда А Шитов Александр обратился к президенту ОРОО «Казахский национально-культурный центр» (город Омск) Жанату Бекмагомбетову, который, по словам Александра, оказал непосредственное содействие в организации передачи останков солдата из России в Казахстан, организовал встречу руководителей ветеранских, волонтерских организаций Павлодара и Аксу для решения вопросов по погребению воина-казахстанца на Родине. Сформировалась рабочая группа общественных деятелей, в состав которой вошли сам отряд «Майдан жолы», славянский культурный центр, ОЮЛ «Союз Чернобыль РК», ОО Павлодарской области и города Павлодара «Союз ветеранов локальных войн и участников вооруженных конфликтов на Таджико-Афганской границе», ветераны военно-морского флота Павлодарской области, Ассоциация военно-патриотического воспитания Павлодарской области.

«Евразийская группа оплатила проезд поисковиков до Омска с проживанием и питанием. Дата похорон определена – 6 октября 2020 года, - добавил собеседник. - В рамках международного проекта ERG «Батырлар жолымен - Дорогой славы» омичи передадут останки солдата павлодарцам. Мы навсегда сохраним память о тех, кто принес мир народам на фронтах Великой Отечественной войны, о тех, кто ковал Победу в тылу!», - подытожил А. Шитов.

По словам Александра, в подготовке и проведении этого мероприятия примут участие представители департаментов по делам обороны, полиции Павлодарской области, военной прокуратуры Павлодарского гарнизона, управления информации и общественного развития, погранотряда - воинской части 2033, ветеранских организаций и военно-патриотических клубов. Большую оргработу проводит акимат города Аксу. Все мероприятия запланированы с учетом соблюдения карантинных норм.

Напомним, в конце сентября тело погибшего в ВОВ солдата, уроженца Акмолинской области, было доставлено на Родину из Российской Федерации. В Кокшетау прошла памятная акция «Ерлікке тағзым», посвященная возданию ему воинских почестей.