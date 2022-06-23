23 Июня 2022 20:25

Останки трех погибших в годы ВОВ воинов-казахстанцев доставят на родину из России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в России состоялась церемония передачи останков воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Останки Фоменко Петра Абрамовича, Рукурбаева Торгалета и Гурова Николая Матвеевича, которые были подняты различными поисковыми отрядами под Санкт-Петербургом, Волгоградом и Воронежем, доставят в Казахстан ближайшим рейсом военно-транспортной авиации.

«Сегодня мы принимаем останки трех наших бойцов. Их судьба различна, у них совершенно разные истории. Например, мы связались с родной сестрой погибшего Николая Гурова. Она была очень удивлена, ей 90 лет, и она с нетерпением ждет сегодня нашего прибытия в Казахстан для торжественного захоронения на родине», - сказал руководитель общественного объединения «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев.

«Только за последние два года нам удалось найти 1 130 историй бойцов, которые пропали без вести. За прошлый год на родину были доставлены останки восьми бойцов», - сообщил он.

М. Молдагалиев добавил, что работа по поиску пропавших без вести и восстановлению памяти о них проводит Министерство обороны Казахстана совместно с общественными объединениями и представителями российской стороны. В сентябре этого года планируется проведение международной конференции в Нур-Султане с участием представителей пяти стран.

Представитель Поискового движения России Андрей Орешкин рассказал, что останки лейтенанта Гурова Н.М. были найдены буквально в последние дни поисковых работ в Волгоградской области.

«Были обнаружены три окопа и в одном из них находились останки двух военнослужащих – Красной армии и Вермахта, - сообщил он. - Надежду на восстановление личности дало портмоне с документами. Это выписка из приказа о назначении, и комсомольский билет был с национальным вкладышем на латинице, где было прописано его имя и звание».

«Рады принять участие в передаче останков воина для перезахоронения на своей земле, со своими родственниками. Его потомки будут помнить подвиг своего деда и уроженцев Казахстана, казахов, который они совершили в этой страшной войне», - заключил А.Орешкин.