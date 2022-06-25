25 Июня 2022 10:03

Останки трех погибших в годы ВОВ воинов-казахстанцев доставили на Родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военным бортом Вооруженных сил Казахстана из Москвы в Нур-Султан доставлены останки воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, Николая Матвеевича Гурова, Толегена Уркербаева и Петра Абрамовича Фоменко. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил огромную признательность и благодарность всем, кто принимает активное участие в поиске останков воинов казахстанцев, погибших в сражениях Великой Отечественной войны.

«Самая трагичная судьба – у пропавших без вести солдат и офицеров, которых до сих пор ждут потомки, ждут любой весточки о своих отцах, дедах и прадедах. Пока не похоронен последний погибший солдат – война не окончена, – сказал руководитель оборонного ведомства. – Уверен, что проводимая нами совместная работа вносит огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти о стойкости и мужестве воинов-казахстанцев».

Возвращение останков погибших бойцов организовано благодаря усилиям общественной организации Atamnyn Amanaty, которая занимается архивно-розыскной работой по установлению мест захоронений погибших и пропавших во время Великой Отечественной войны солдат, призванных из Казахстана.

«С начала кровопролитной войны прошло более восьмидесяти лет. Но наша организация кропотливо работает над сбором архивных данных, держит связь с поисковиками, возвращая имена тех, кто погиб за Победу, за наше благополучное будущее», – сказал председатель правления Atamnyn Amanaty Мурат Молдагалиев.

Установлены места, откуда были призваны: Петр Абрамович Фоменко – из п. Щербаковка Алтынсаринского района Костанайской области; Уркербаев Толеген – из п. Узунагаш Алматинской области, Гуров Николай Матвеевич – из г. Алматы.

Церемонии по торжественной встрече, передаче родственникам и дальнейшему перезахоронению с воинскими почестями останков воинов-казахстанцев пройдут в регионах.