Останки самого тяжелого обитателя планеты обнаружили ученые в Перу

ЛИМА. КАЗИНФОРМ - Во время раскопок в долине Ика на юге Перу были обнаружены массивные кости, принадлежавшие, возможно, самому тяжелому животному, когда-либо жившему на планете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Древний кит, плававший по морям около 39 миллионов лет назад, вероятно, весил в два-три раза больше, чем его потомок - синий кит.

Исследователям потребовались годы, чтобы извлечь гигантские окаменелости из камня и определить, что они принадлежали — киту, которого они назвали Perucetus colossus.

Обладая такой огромной массой тела, существо, вероятно, обитало в мелководье и использовало волнообразный стиль плавания.

Кроме того, высоко в канадских Скалистых горах ученые обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся окаменелости медузы возрастом 505 миллионов лет, открыв ранее неизвестный вид с 90 пальцеобразными щупальцами.