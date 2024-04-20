Останки рекордно крупной доисторической змеи обнаружили в Индии

Палеонтологи обнаружили в индийском штате Гуджарат останки потенциально самой крупной змеи в истории Земли, чья длина могла составлять около 15 м, что делает ее крупнейшей змеей эоценовой эры и кандидатом на роль самой большой змеи в истории Земли. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- Обнаружение останков этой древней змеи на территории Индии, относившейся к семейству мадцоидов, говорит о том, что эти древние пресмыкающиеся возникли на территории Индийского субконтинента еще до его столкновения с Азией. После их слияния эти змеи распространились по южным регионам Евразии и проникли в северную Африку, где были впервые найдены рептилии из этого семейства змей, - говорится в статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.

К такому выводу пришла группа индийских палеонтологов под руководством профессора Индийского технологического института в Рурки (Индия) Сунила Баджпаи при изучении окаменелости, недавно обнаруженной в буроугольной шахте Панадхаро в западном индийском штате Гуджарат. В местных серых сланцах палеонтологи обнаружили три десятка очень крупных позвонков, принадлежавших гигантской змее из семейства мадцоидов.

Это семейство рептилий появилось на Земле еще в конце мелового периода, задолго до вымирания динозавров, и его последние представители вымерли в конце ледниковой эры. К числу мадцоидов относилось большое число крупных змей длиной в 6-8 метров, которые были похожи по облику, среде обитания и манере добычи пищи на боа и анаконд, удушающих жертв при помощи мощных мышц.

Обнаруженная Баджпаи и его коллегами змея, получившая имя Vasuki indicus в честь громадной змеи Васуки из индийских мифов, оказалась еще более крупной - ее длина предположительно могла достигать 15 м. Как показывает анализ структуры ее позвонков, индийская древняя змея была значительно более массивной и широкой, чем мадагаскарские мадцои и египетские гигантофии, одни из самых крупных представителей семейства мадцоидов.

По словам исследователей, открытие Vasuki indicus особенно интересно тем, что оно указывает на возможное индийское происхождение многих видов африканских и азиатских змей-мадцоидов. В пользу этого говорит то, что Vasuki indicus жили на территории Индии еще до ее слияния с Азией (37-35 млн лет назад), тогда как другие представители семейства мадцоидов появились на севере Африки и на юге Евразии значительно позже. Последующие раскопки, как надеются профессор Баджпаи и его коллеги, помогут им подтвердить эту гипотезу.