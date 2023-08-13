Останки «ребенка-вампира» найдены при раскопках в Польше

ПЕНЬ. КАЗИНФОРМ - На польском кладбище обнаружены останки «ребенка-вампира», к лодыжкам которого был прикреплен треугольный замок, чтобы он не вернулся из мертвых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

На кладбище заблудших душ были найдены жуткие останки «ребенка-вампира». Археологи обнаружили скелетные останки XVII века, лежащие лицом вниз, к ноге которых был прикреплен треугольный висячий замок, в деревне Пень (Польша). Предполагается, что ребенку было около пяти-семи лет.

Археолог Дариуш Полиньский из Университета Николая Коперника отметил: «Висячий замок под ногой символизирует завершение жизненного этапа и призван защитить от возвращения умершего, которого, вероятно, боялись. Подобная практика берет начало в народных верованиях и иногда описывается как антивампирическая».

Он добавил, что, согласно ритуалам того времени, погребение лицом вниз считалось тем, что умерший «вгрызается в землю и не причиняет вреда живым».

Археологи также обнаружили более 30 других захоронений на территории некрополя, где, по их мнению, хоронили людей, которых «боялись не только при жизни, но и после смерти». Рядом с могилой ребенка было найдено скопление свободных костей трех других детей и фрагмент челюсти, окрашенный в зеленый цвет, что, по мнению исследователей, могло произойти от попавшей в рот медной монеты.

Рядом с могилой ребенка исследователи также обнаружили скопление костей еще трех других детей, фрагмент челюсти зеленого цвета, который, по мнению исследователей, мог появиться из-за медной монеты, которая была у него во рту.

Также были найдены останки беременной женщины. Магдалена Загродзка (Magdalena Zagrodzka) из университета говорит: «Было установлено, что возраст плода составляет примерно 5-6 месяцев. Это удивительно, поскольку кости детей этого возраста слабо минерализованы и обычно не сохраняются».