Останки пропавшего без вести во время ВОВ рядового из Жамбылской области нашли россияне
«В Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» обратились кировские поисковики, они нашли останки казахстанского бойца на местах боев Великой Отечественной войны и просят найти родственников», - сообщили в штабе павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы».
По данным отряда, третьего мая бойцы поискового отряда имени Григория Булатова обнаружили останки солдата, погибшего в Ленинградской области. Воина звали Саидахмет Джасыбаев (Жасыбаев). Со ссылкой на документ, уточняющий потери, поисковики добавили, что он родился в 1914 году в колхозе «Ойтал» Меркенского района Джамбулской области Казахской ССР.
«Место призыва: Меркенский РВК, Казахская ССР, Джамбулская область, Меркенский район. Дата призыва: третье октября 1939 года, - подчеркнула в отряде «Майдан жолы». - Воинское звание: рядовой».
Саидахмет Джасыбаев «выбыл» в декабре 1941 года. В документе, с которым поработали исследователи, указано: «Причина выбытия: пропал без вести», а также написано, что его мама Жауке Джасыбаева проживала в Меркенском районе, в колхозе «Ойтал».
«Останки солдата будут захоронены на воинском мемориале «Урочище Липовик» Киришского района Ленинградской области шестого мая», - добавили павлодарские поисковики.
Фото предоставлено павлодарским поисковым отрядом «Майдан жолы».