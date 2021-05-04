Останки пропавшего без вести во время ВОВ рядового из Жамбылской области нашли россияне

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарский поисково-исследовательский отряд «Майдан жолы» обнародовал данные о рядовом Саидахмете Джасыбаеве из Жамбылской области, который был призван на фронт, а зимой 1941 года пропал без вести, и останки которого теперь найдены кировскими поисковиками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» обратились кировские поисковики, они нашли останки казахстанского бойца на местах боев Великой Отечественной войны и просят найти родственников», - сообщили в штабе павлодарского поисково-исследовательского отряда «Майдан жолы».

По данным отряда, третьего мая бойцы поискового отряда имени Григория Булатова обнаружили останки солдата, погибшего в Ленинградской области. Воина звали Саидахмет Джасыбаев (Жасыбаев). Со ссылкой на документ, уточняющий потери, поисковики добавили, что он родился в 1914 году в колхозе «Ойтал» Меркенского района Джамбулской области Казахской ССР.

«Место призыва: Меркенский РВК, Казахская ССР, Джамбулская область, Меркенский район. Дата призыва: третье октября 1939 года, - подчеркнула в отряде «Майдан жолы». - Воинское звание: рядовой».

Саидахмет Джасыбаев «выбыл» в декабре 1941 года. В документе, с которым поработали исследователи, указано: «Причина выбытия: пропал без вести», а также написано, что его мама Жауке Джасыбаева проживала в Меркенском районе, в колхозе «Ойтал».

«Останки солдата будут захоронены на воинском мемориале «Урочище Липовик» Киришского района Ленинградской области шестого мая», - добавили павлодарские поисковики.





Фото предоставлено павлодарским поисковым отрядом «Майдан жолы».