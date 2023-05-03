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Останки пропавшего австралийского рыбака обнаружили внутри крокодила

Автор:  
Арайлым Темиргалиева
3 Мая 2023, 09:29
Останки пропавшего австралийского рыбака обнаружили внутри крокодила Фото: GETTY IMAGES

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Останки пропавшего во время рыбалки австралийца обнаружили в желудке крокодила, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

65-летнего Кевина Дармоди в последний раз видели в субботу в Кеннеди-Бенд, месте обитания гребнистых крокодилов, в отдаленной части северного Квинсленда.

После двухдневных поисков в этом районе полиция усыпила двух крупных крокодилов и обнаружила в них человеческие останки.

Тело еще официально не опознано, однако, по словам полицейских, это «трагический конец» поисков мужчины.

Мистер Дармоди был опытным рыбаком и известным членом общины Кейп-Йорка.

Два крокодила, длиною 4,1 м и 2,8 м, были застрелены в понедельник примерно в 1,5 км от того места, где Дармоди видели в последний раз.

Человеческие останки были обнаружены только внутри одной из рептилий, но специалисты по охране дикой природы считают, что к инциденту причастны обе.

По словам других рыбаков, которые в тот день были вместе с мистером Дармоди, момент нападения они не видели, но сообщили, что слышали его крик и сильный всплеск воды.

«Я помчался вниз… но его не было видно, только его сланцы на берегу и ничего больше», — сказал его друг Джон Пейти в интервью Cape York Weekly.

Крокодилы довольно распространены в тропической северной части Австралии, но нападения на людей случаются редко. Смерть Дармоди — всего лишь 13-е нападение со смертельным исходом в Квинсленде с момента начала ведения учета в 1985 году.


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