Останки погибших в годы ВОВ воинов-казахстанцев переданы в Москве для захоронения на Родине

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в России состоялась церемония передачи останков воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».



Казахстанской стороне переданы останки бойцов Ивана Филипповича Сурнина, 1913 г.р., уроженца Северо-Казахстанской области и Филиппа Лаврентьевича Парасенко, 1903 г.р., уроженца области Жетысу.

Посол Казахстана в России Даурен Абаев выразил благодарность представителям российских поисковых отрядов, которые на протяжении многих лет тесно взаимодействуют с Казахстаном. Он напомнил, что за годы войны почти 20 процентов населения республики, около 1 млн 200 тысяч человек было призвано на фронт, из них около половины не вернулось домой.

«В Казахстане помнят и чтят память павших воинов, которые отдали свою жизнь во имя мира и согласия. Мы всегда будем помнить подвиг наших героев», - подчеркнул глава диппредставительства.

Как рассказала председатель Поисково-исследовательского объединения «Память поколений» и руководитель проекта «Ржевский выступ» Наталья Назарова, воин-красноармеец Сурнин Иван Филиппович, как и его товарищи, числились пропавшими без вести с 11 августа 1942 года на территории Тверской области.

«Мы подняли бойца в августе 2022 года. Когда ребята пытались вскрыть окоп, он был покрыт пластом затвердевшей глины. Мы, как обычно поставили крест и свечку над местом обнаружения. Буквально ребята успели отойти от креста на шаг, как разразился проливной ливень, который размягчил эту землю, и тогда уже наши женщины своими тонкими пальчиками смогли спокойно расчистить и поднять этих бойцов», - сообщила Н.Назарова.

«Не все медальоны можно было прочесть, но видимо Иван Филиппович очень хотел попасть домой, и его так же ждала семья. Нам посчастливилось – тот проржавевший металлический медальон после месяца лабораторного вымачивания удалось прочитать», - отметила руководитель поискового отряда.

По словам заместителя командира клуба «Фронтовые дороги» Олега Даурова, их движение уже более 18 лет работает под городом Ржевом.

«Для поисковика всегда своеобразное счастье, когда поднимаешь останки бойца, и они именные. Казахстанский воин Филипп Лаврентьевич Парасенко попал под плотный минометный обстрел – ни одной целой кости. При всем при этом, его медальон, бакелитовая капсула и вкладыш уцелели. И это я считаю самым настоящим чудом, что этот человек через года послал нам весточку и сегодня возвращается домой», - поделился Олег Дауров.

Как сообщил председатель правления Общественного объединения «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев, останки бойцов-красноармейцев в ближайшее время будут доставлены на Родину и торжественно захоронены со всеми воинскими почестями, с участием родных и близких.

Он рассказал, что с момента создания движения в 2019 году удалось восстановить судьбу более двух тысяч воинов-казахстанцев по архивному поиску. При этом на сегодня поступило более семи тысяч заявок от казахстанцев на поиск своих родных и близких, которые ушли на фронт и не вернулись.

«В целом совместно с Министерством обороны и Посольством Казахстана в России нам удалось доставить останки 14 наших воинов на Родину и торжественно захоронить в местах их рождения. В этом году мы направляем в Казахстан уже пятого бойца», - отметил М.Молдагалиев.

Церемония передачи останков завершилась поминальной молитвой с участием отца Анатолия.