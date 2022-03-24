Останки погибших людей обнаружили на месте крушения самолета в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае останки погибших людей обнаружены на месте крушения Boeing 737. Об этом в среду в ходе пресс-конференции заявил начальник местной пожарно-спасательной команды Чжэн Си, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По словам Чжэн Си, в среду во второй половине дня спасательной командой в ходе осмотра места крушения самолета обнаружены останки погибших людей и фрагменты обломков воздушного судна.

В ходе брифинга специалисты пояснили, что обнаруженный черный ящик является речевым самописцем в кабине экипажа (CVR). Данный бортовой самописец отправлен в Пекин для расшифровки.

На месте крушения продолжаются поиски другого бортового самописца полетных данных (FDR).