19:49, 23 Март 2022 | GMT +6
Останки погибших людей обнаружили на месте крушения самолета в Китае
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае останки погибших людей обнаружены на месте крушения Boeing 737. Об этом в среду в ходе пресс-конференции заявил начальник местной пожарно-спасательной команды Чжэн Си, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».
По словам Чжэн Си, в среду во второй половине дня спасательной командой в ходе осмотра места крушения самолета обнаружены останки погибших людей и фрагменты обломков воздушного судна.
В ходе брифинга специалисты пояснили, что обнаруженный черный ящик является речевым самописцем в кабине экипажа (CVR). Данный бортовой самописец отправлен в Пекин для расшифровки.
На месте крушения продолжаются поиски другого бортового самописца полетных данных (FDR).Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение в Гуанси-Чжуанском автономном районе (ГЧАР) на юге Китая 21 марта т.г.. По имеющимся данным, казахстанцев среди пассажиров самолета не было.