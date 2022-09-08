Останки погибшего в годы войны казахстанского солдата передали посольству РК в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве в посольстве Казахстана в РФ состоялась передача останков погибшего в годы войны казахстанского солдата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Росиии.

В мероприятии приняли участие дипломаты и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве, первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов, представители российского поискового движения.

Останки были обнаружены минувшим летом в Демянском районе Новгородской области бойцами поискового отряда «Находка». Благодаря хорошо сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность воина. Им оказался уроженец Джувалинского района Южно-Казахстанской области (ныне Жуалынский район Жамбылской области) Сапарбай Имахаев, 1916 года рождения. В 1939 году он был призван Сайрамским РВК и пропал без вести в январе 1943 года.

При содействии посольства РК в РФ и общественного объединения Atamnyn Amanaty были найдены родственники бойца. В ближайшее время его останки доставят на Родину, где захоронят со всеми почестями.

Военный атташе при посольстве РК в РФ Ержан Ермекбаев рассказал, что в семье Имахаевых было три брата: Абдибай вернулся с войны, Сапарбай и Абиш пропали без вести. Все эти годы сначала их мама Дана, потом родные занимались поисками сведений о них, но, к сожалению, безрезультатно. И вот – долгожданное известие.

Как отметил командир поискового отряда «Находка» Александр Морзунов, подобные мероприятия имеют важное значение для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков будет продолжена.

Фото: kazembassy.ru











