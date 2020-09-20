Останки погибшего в годы ВОВ воина-казахстанца привезли на родину

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Тело погибшего в ВОВ солдата, уроженца Акмолинской области, было доставлено на родину из Российской Федерации. В Кокшетау прошла памятная акция «Ерлікке тағзым», посвященная возданию ему воинских почестей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают организаторы, в мае текущего года поисковиками общественной организации «Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» Бельского района Тверской области Российской Федерации были найдены останки с медальоном казахского бойца. Им оказался уроженец Акмолинской области солдат Азыкен Нугуманов, 1897 года рождения, который был призван Енбекшильдерским РВК Казахской ССР Акмолинской области 19 апреля 1942 года.

Акиматом Акмолинской области совместно с ОО «Атамның аманаты» проведена работа по транспортировке останков солдата на родину.

В акции у Мемориала Славы в Кокшетау приняли участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, а также представители посольства Российской Федерации и Министерства обороны Республики Казахстан.

«В нашей памяти навсегда сохранились подвиги наших земляков, сложивших голову на поле брани, пропавших без вести на фронтах, тех, кто восстанавливал страну из-под руин и разрухи. Весь мир поражался доблести, отваге, героизму и мужеству наших войнов. Память о них вечна! Особые слова благодарности хочу выразить всем, кто избрал целью своей жизни поиски пропавших без вести в годы войны солдат... Большая работа среди подрастающего поколения по воспитанию патриотизма и гражданского долга также проводится более 270-тью акмолинскими военно-патриотическими клубами, среди которых активную работу ведут поисковые отряды «Поколение» города Степногорска, ведущие ежегодные поиски в Новгородской области, а также военно-патриотический поисковый клуб «Көкше-іздеу» Высшего казахского гуманитарно-технического колледжа Кокшетау, являющегося ежегодным участником поисковых работ на Синявинских высотах и болотах», - сказал Е. Маржикпаев.

Как было отмечено, только за три года молодыми бойцами поискового отряда «Поколение» найдены останки и установлены места захоронений более 100 участников Великой Отечественной Войны, а бойцами клуба «Көкше-іздеу» найдено и перезахоронено 13 бойцов-казахстанцев. По обращениям родных установлены места захоронений 6 погибших воинов, принято участие в перезахоронении 55 казахских бойцов 314-й Стрелковой дивизии в Ленинградской области. А в 2018 году, буквально накануне Дня Победы, в ходе поисковых мероприятий, проводившихся поисковым отрядом «Примирение» из Ленинградской области, были обнаружены останки нашего земляка Абулкасыма Жаманбаева, считавшегося без вести пропавшим на фронте в феврале 1942 года.

С 2019 года системная поисковая, архивно-розыскная работа по установлению мест захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, и увековечиванию их памяти проводится председателем Общественного Объединения «Атамның Аманаты» Муратом Молдагалиевым и его заместителем Райгуль Мушановой. На сегодня их организацией были установлены места захоронений 550 казахстанских солдат, три семьи выехало на места захоронений в Будапешт и Венгрию, а также города Волгоград и Санкт-Петербург Российской Федерации.

Останки солдата Азыкена Нугуманова будут захоронены на его малой родине - в районе Биржан сал Акмолинской области.