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Останки погибшего в годы ВОВ воина-каркаралинца возвращены на родину

Автор:  
Агата Мухамеджанова
16 Июня 2021, 16:30
Останки погибшего в годы ВОВ воина-каркаралинца возвращены на родину

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В Каркаралинский район возвращены останки красноармейца Рапыха Шамшиева, который погиб во время Великой Отечественной войны летом 1942 года. Все эти годы его родные не знали, где он похоронен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уроженец Каркаралинского района Рапых Шамшиев был призван на фронт в 1942 году. В родном селе у него остались супруга и двое детей. Рапых Шамшиев воевал в составе 868-го стрелкового полка и участвовал в боях в составе Брянского фронта. Летом 1942-го он был ранен и вскоре умер.

Родные воина получили «похоронку», однако в ней не было указано точного места захоронения солдата. Поэтому все эти годы они жили в надежде, что когда-нибудь смогут прочесть молитву над останками своего героя.

«Мой отец Рапых Шамшиев родился в 1912 году. В 1942-м его призвали из военкомата Каркаралинского района. Мне тогда было четыре года, а моему брату – два. По словам мамы, пришли из военкомата, а ночью мой отец ушёл на войну. Мы плакали. Когда сказали, что его нашли, я не верила, думала, наверное, перепутали, как спустя столько времени это возможно», – поделилась дочь солдата Еркеш Шамшиева.

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Останки воина были найдены российским поисковым отрядом «Пионер» в ходе международной экспедиции «Ржев. Калининский фронт – 2021». Вместе с останками Рапыха Шамшиева на родину возвращены и останки Камена Жуманова, Толсубая (Толеубая) Жумабекова. Они были призваны Коргалжинским районным военным комиссариатом в феврале 1942 года. В Казахстан останки доставлены бортом военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана.

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«К нам ежемесячно поступает до десяти обращений родных и близких по поиску погибших и пропавших без вести. Мы ведём тесную работу с поисковыми отрядами Казахстана и России, поддерживаем связь с военкоматами в поисках родственников бойцов, найденных на территории Российский Федерации», – говорит сотрудник поисково-экспедиционного отдела Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Асем Канапина.

Недавно Национальный военно-патриотический центр Вооруженных сил Казахстана собрал в Нур-Султане родственников возвращённых на родину воинов, чтобы торжественно почтить память погибших.

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