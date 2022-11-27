Останки погибшего в годы ВОВ казахстанского воина доставят на родину из России

27 Ноября 2022, 06:25

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в России состоялась церемония передачи останков воина-казахстанца, погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Останки казахстанского бойца родом из Кызылординской области Дажекбая Култасова, 1904 года рождения, были обнаружены в августе этого года на Невском пятачке Ленинградской области. Он воевал в составе 136-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте и числился пропавшим без вести с сентября 1942 года.

Руководитель поискового отряда «Суворов» Ольга Стружанова рассказала, что работы по извлечению останков красноармейцев были начаты после обращения к ним жителей города Отрадное Кировского района Ленинградской области, которые обнаружили их в своем огороде, при обработке клубники.

«Мы приехали, начали проверять землю, пошел первый боец, потом три бойца, затем еще несколько воинов. Все лежали в траншее. Каждый остался в том положении, в котором его застала смерть - кто-то приготовил противотанковую гранату, кто-то пытался пойти в атаку, кого-то взрывом подняло, - рассказала руководитель поискового отряда. - Огород этот был полон бойцов, всю траншею мы еще полностью не отработали. Работы будут продолжены весной, в том числе на соседних участках».

Останки Дажекбая Култасова были найдены неподалеку, в том же окопе.

«Было видно, что он как поднялся в атаку - пуля сразила, вниз лицом лежал. Когда стали археологически поднимать, открыли бойца - ничего нет, медальона нет. Далее обнаружили гильзу от нагана, которая была заткнута карандашом. Уже в лагере, выяснилось, что нет грифеля, открыли - это была пробка, внутри записка! Раскрываем и читаем имя бойца!», - сообщила Ольга Стружанова.

Она также добавила, что рядом, в 5 метрах, были обнаружены останки еще одного казахстанца - уроженца Семипалатинска, младшего сержанта Казарина Павла Никифоровича, 1919 года рождения. Сведения по нему также будут переданы казахстанской стороне.

По словам военного атташе при Посольстве Казахстана в РФ, полковника Ержана Ермекбаева, красноармеец Дажекбай Култасов погиб в бою, плечом к плечу со своими боевыми товарищами и оставшись верным воинскому долгу и присяге.

«Особо важным сейчас остается продолжающаяся поисковая работа, которая позволяет сохранить память о совершенном нашими отцами подвиге. Память о каждом бойце сохраняется в наших сердцах. Уверен, что нами будет продолжено тесное взаимодействие по сохранению памяти защитников Родины», - сказал военный атташе.

Как сообщил председатель правления общественного объединения «Atamnyn Amanaty» Мурат Молдагалиев, ближайшим рейсом военно-транспортного самолета Вооруженных сил РК останки бойцов будут доставлены в Казахстан. Уже после на малой родине фронтовика, в Кызылорде, состоится торжественное захоронение.

«На сегодня наше общественное объединение разыскивает родственников около 17 тысяч бойцов. То есть, мы знаем места захоронений, но пока не можем найти их родных. Как правило, эти молодые ребята не имели семей, поэтому нет прямых потомков, к тому же за последние 80 лет была большая миграция. Но мы продолжаем искать, совместно с Министерством обороны и акиматами, у нас большая сеть по всей республике, будем стараться найти их родных и близких», - отметил Мурат Молдагалиев.

Церемония передачи останков завершилась поминальной молитвой с участием имама Московской Соборной мечети Марата-хазрата Аршабаева.