Останки погибшего в 1942-м под Смоленском казахского солдата доставят в Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Неожиданное известие пришло из России в Карагандинскую область в преддверии празднования 75-летия Великой Победы. Поисковики нашли в Смоленской области останки солдата, погибшего в боях в далёком 1942 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благодаря сохранившемуся «смертельному медальону» удалось установить имя павшего красноармейца: Медет Аманжолов, призванный на фронт из села Жастерек Шетского района.

Россияне просили разыскать его родственников. И они нашлись. Аманжоловы до сих пор проживают в Шетском районе. Теперь потомки смогут вернуть прах на родину.

«Конечно, были в шоке. Неожиданное событие, радостное. Могилу Медета пытался отыскать мой отец, ныне покойный, родные, но тщетно. Спасибо людям, которые это сделали. Мы благодарны бойцам поискового объединения «Тризна». Главное теперь - вернуть останки деда на родину и захоронить рядом с родными», - сказал внук Медета Арман Аманжолов.

Родственникам передали «смертельный медальон» и документы. Они обговорили с посольством России в Казахстане варианты возвращения праха. Потомки хотят поехать лично на место гибели солдата. Но из-за коронавируса это станет возможно только по завершении карантина и режима ЧП.

Медет Аманжолов попал на фронт в 24 года. Воевал с самого начала Великой Отечественной. Родные получали письма солдата в треугольных конвертах. А в 1942-м пришла похоронка. Красноармеец погиб в бою 4 октября 1942 года близ деревни Алексеевка Смоленской области. Почти 80 лет спустя прах казахского солдата вернётся на родину. Останки красноармейца захоронят с воинскими почестями на кладбище в посёлке Агадырь Шетского района.