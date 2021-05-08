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Останки погибшего на войне казахстанца привезут на Родину из Украины

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Мая 2021, 20:20
Останки погибшего на войне казахстанца привезут на Родину из Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 мая в преддверии 76-й годовщины Дня Победы украинской стороной Военному атташе при Посольстве Республики Казахстан в Украине, полковнику Вооруженных Сил Казахстана Нуржану Омарову были переданы останки казахстанского солдата Укекбая Бозорбаева, погибшего при освобождении Славянского и Краматорского районов Донецкой области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Украине.

Общественная организация «Ассоциация исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» в 2020 году в местах сражения Донецкой области обнаружила останки 110 советских военнослужащих.

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«Восемь из них были идентифицированы по обнаруженным медалям, капсулам, фрагментам документов. Так и был установлен наш казахский солдат Бозорбаев Укекбай, 1913 г.р., лейтенант 12-го гвардейского стрелкового полка 39-ой гвардейской стрелковой дивизии, награжденного медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Останки Укекбая Бозорбаева будут направлены Посольством родственникам воина для перезахоронения на Родине», - говорится в сообщении Посольства.

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