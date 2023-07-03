Останки людей и вещи I-IV века обнаружили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане, в долине Кызыл-Кошуун Баткенской области, в ходе археологических раскопок обнаружили останки людей, живших примерно в I-IV веках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным Баткенского государственного университета, на участке, где проводились раскопки, есть кладбище, могилы, архитектурные объекты, дома и петроглифы. Последние исследования в этом месте проводились в 1954-1960 годах.

Как сообщил глава археологической экспедиции, кандидат исторических наук Абдинаби Кадыров, найденные в ходе раскопок памятники, возможно, принадлежат к временам кладбища Кара-Булак. В этой долине были найдены 150-200 археологических памятников.

По его словам, в ходе исследований были обнаружены личные вещи, принадлежащие людям, жившим в 1-4 веке.

«Так, были найдены сосуд, 3 ножа, кинжал, наконечник стрел и ремень, закопанный вместе с человеком. Памятники Кара-Булак датируются 1-4 веками. В то время согласно ритуалам погребения рядом с умершим оставляли его личные вещи, женщинам украшения, также у изголовья оставляли еду в сосуде», - сообщил ученый.

Он отметил, что обнаруженные объекты будут отправлены для исследований в европейскую лабораторию, где проводят радиоуглеродные анализы.

«После исследований, возможно, будет точно определить происхождение кургана», - сказал Абдинаби Кадыров.