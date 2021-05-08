Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Останки казахстанского воина доставили на родину из Молдовы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Мая 2021, 13:34
Останки казахстанского воина доставили на родину из Молдовы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана официально передало представителям акимата и Департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области останки и боевые награды казахстанского воина Ивана Чередника, погибшего в 1944 году в ожесточённых боях с фашистскими захватчиками за хутор Кокочены (ныне Войнеску) на территории Молдовы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

В феврале этого года молдавские поисковики вблизи села Войнеску района Хынчешть обнаружили братское воинское захоронение советских солдат, среди которых установили личность нашего земляка, командира пулеметного расчета, гвардии младшего сержанта Ивана Чередника.

Министерство обороны Республики Молдова и национальный координационный комитет «Победа» провели у могилы «Неизвестного солдата» в Мемориальном комплексе «Вечность» в г. Кишинев в сопровождении роты почётного караула официальную церемонию по возданию ему соответствующих воинских почестей.

В преддверии празднования Дня Победы Посольство Казахстана в Молдове в сотрудничестве с павлодарским поисковым исследовательским отрядом «Майдан жолы» организовало доставку останков воина на родную казахстанскую землю.

photo

photo

photo

photo

photo


МИД РК   История Казахстана   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   Молдова   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Пять человек погибли в аварии на трассе в СКО
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу