Останки казахстанского красноармейца нашли поисковики в России

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Российский поисковый отряд «Мужество» обнаружил останки воинов РККА напротив урочища Гайтолово на территории Ленинградской области России. У одного оказался смертный медальон на имя Ивана Калиновича Хиза из Северного Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес Павлодарского поискового исследовательского отряда «Майдан жолы» обратились российские коллеги за содействием в поиске родственников. В ходе поисковой экспедиции 26 апреля российский поисковый отряд «Мужество» обнаружил останки воинов РККА напротив урочища Гайтолово на территории Ленинградской области России. У одного был смертный медальон », - сообщил командир Павлодарского поискового отряда «Майдан жолы».

По его словам, при исследовании бланка смертного медальона поисковики установили, что останки бойца принадлежат бойцу, которого звали Хиз Иван Калинович, 1910 года рождения. Он был красноармейцем, родился в Казахской ССР, Северо-Казахстанской области, Ленинском сельском совете, Полудинском (Советском) районе, селе Полтавка.

«Дата выбытия - июль 1943 года. Дата и место призыва - 19 июля 1941 года, Полудинский райвоенкомат, Северо-Казахстанская область, Полудинский район. В разделе «Родственники» - мать Хиз Якулина Михайловна, Жилова Ольга Н.», - отметил Александр.

По архивным документам найденный красноармеец числился без вести пропавшим.

Поисковики попросили всех неравнодушных людей подключиться к поиску семьи погибшего.

Ранее в Ленинградской области российские поисковики обнаружили санитарное захоронение из 41 воина вместе с тремя медальонами, один из них принадлежал Кариму Масхатову из Кызылординской области.





Фото предоставлены А. Шитовым.