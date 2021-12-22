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Останки и медальон павшего во время ВОВ казахстанца нашли в России

22 Декабря 2021 13:00
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Останки и медальон павшего во время ВОВ казахстанца нашли в России

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Ленинградской области российские поисковики обнаружили санитарное захоронение из 41 воина вместе с 3 медальонами, один из них принадлежал Кариму Масхатову из Кзыл-Ординской области (ныне - Кызылординская область), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» обратился председатель совета «Поискового движения России» в Ленинградской области Евгений Халамов о содействии в поиске родственников воина-казахстанца, - рассказал командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. - 27 мая 2021 года в Кировском районе Ленинградской области поисковиками российского поискового отряда «Щит» (город Кировск, Ленинградская обл.) обнаружили санитарное захоронение - 41 человек, погибших в период Великой Отечественной войны».

По словам А. Шитова, останки находились в 5 километрах южнее посёлка Шум. Поисковикам удалось найти 3 медальона с фамилиями Чижов, Масхатов и ещё одного воина, чью фамилию прочесть не удалось. Один из солдат – казахстанец.

«Масхатов Карим 1917 года рождения - уроженец Казахской ССР Кзыл-Ординской области Казолинского района, сельсовет 18, колхоз им. Андреева. Отец Уржумбаев Масхат», - добавил Александр.

Рядовой К. Масхатов был призван на фронт Казолинским военкоматом Кзыл-Ординской области КазССР. Он был стрелком, служил в воинской части 122 ТБр 54 А на Ленинградском фронте. По архивным данным Карим Масхатов числится пропавшим без вести с 25 ноября 1941 года. Из строя выбыл в деревне Большая Влоя Мгинского района Ленинградской области.

«Ищем родственников, чтоб семья узнала, что их дед не пропал без вести, а погиб смертью храбрых при обороне Ленинграда, защищая Родину, чтоб родные прочитали молитву и захоронили с воинскими почестями», - обратился поисковик.


Фото предоставлены А. Шитовым.


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#Соотечественники   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Память   #Патриотизм   #Общество  
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Автор:

Антон Гагарин

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