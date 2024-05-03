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    11:21, 03 Май 2024 | GMT +6

    Останки двух человек найдены на производственном участке в ВКО

    Останки двух человек найдены на производственном участке в ВКО
    Фото: kz.otyrar.kz

    Установлено, что останки людей, найденные на производственном участке в Алтайском районе Восточно-Казахстанской области, захоронены 100 лет назад, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила пресс-служба департамента полиции ВКО, 18 апреля на территории производственного участка в районе были найдены два черепа и фрагменты костей. Сотрудники компании сразу сообщили об этом полицейским.

    — Были проведены следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. По результатам экспертиз, останки находились в земле более 100 лет. Но выяснить причину смерти этих людей невозможно, — сказал первый заместитель начальника департамента Думан Кожахметов.

    По его словам, в соответствии с архивными данными, на месте обнаружения останков есть места старых захоронений.

    — Куда будут отправлены кости, неизвестно. Возможно, будет принято решение о перезахоронении в другм месте, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Производство История Казахстана
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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