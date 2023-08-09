Останки древнего ящера обнаружили в Австралии

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Австралии обнаружили останки нового вида гигантских земноводных, населявших страну около 247 миллионов лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.



Окаменелые останки существа были обнаружены бывшим фермером-птицеводом в Новом Южном Уэльсе.

Эксперты говорят, что открытие может «переписать эволюцию земноводных в Австралии».

Из-за сломанной садовой ограды в его доме в Умине Михаил Михаилдис обнаружил необычную окаменелость почти три десятилетия назад примерно в 90 минутах езды к северу от Сиднея.

Вышедший на пенсию фермер-птицевод купил плиту из песчаника весом 1,6 тонны, чтобы решить эту проблему. Но когда он прорезал внешние слои камня, обнаружились очертания неизвестного существа.

Он связался с Австралийским музеем в Сиднее по поводу своего открытия и в 1997 году передал окаменелость. Примечательно, что плита содержит «почти полный скелет» древнего ящера, определить его вид удалось только сейчас.

Ученые в музее определили длину земноводного - примерно в 1,5 метра. Его тело напоминает тело саламандры. Недавно идентифицированный вид получил название Arenaepeton supinatus, что в переводе с латыни означает «песчаная лиана на спине».

Ученые говорят, что хищное земноводное когда-то обитало в пресноводных озерах и ручьях Сиднея. Этот конкретный вид принадлежит семейству Temnospondyli: стойкие амфибии, пережившие два из пяти массовых вымираний на Земле, включая серию извержений вулканов, уничтоживших 70-80% всех динозавров 66 миллионов лет назад.

Окаменелость будет выставлена в Австралийском музее в конце этого года.